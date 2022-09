Turris | arriva la capolista Catanzaro | i convocati di Vivarini

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Grande attesa a Torre del Greco dove domani (ore 17:30) sarà di scena una delle duedel girone C di serie C: il. Laattende la formazione di Vincenzocon l’intento di agganciarla in classifica. Tre punti separano i campani dai calabresi, che faranno affidamento su 24 calciatori per il confronto del “Liguori“. Il tecnico del, infatti, ha diramato l’elenco deiper il confronto con i corallini. Portieri: 1. Fulignati, 12. Chilà, 16. SalaDifensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Gatti, 45. MulèCentrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte 88. Cinelli, 77. Katseris, 92. SitumAttaccanti: ...

WillHastingsUK : Porto Torres: Cyclops arriva a Turris Libisonis - Sardegna - CornerMessina : Sabato caldo per il Girone C che vedrà la capolista Crotone viaggiare alla volta di Potenza, i lucani vogliono esse… -

Tvcity

Nella ripresasubito il poker di Di Martino, prima di un calo di tensione che regala due ...negherà al centrocampista biancorosso la delicata trasferta di domenica prossima in casa della...Corner: 9 - 1 Pari a reti bianche per le Vespe di Colucci che con 10 punti in 5 giornate sono al quarto posto in classifica a pari merito con lanel girone C del campionato di serie C. La Juve ... Sfida da brividi per la Turris, al “Liguori” arriva il Catanzaro Il Giugliano si aggiudica il derby con la Turris, la Gelbison festeggia la prima vittoria in campionato. Perde l'Avellino a Latina, pari senza reti tra Juve Stabia e Viterbese ...Juve Stabia-Viterbese: 0-0 Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia (Dal 39'pt Tonucci), Caldore, Mignanelli; Gerbo (dal 42' st Guarracino), Berardocco (dal 16' st Bentivegna), Altobelli; Silipo (da ...