Traffico Roma del 30-09-2022 ore 11:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra l’uscita per a Pomezia e via Ostiense code per lavori sono poi segnalate su entrambe le gare della via Pontina nel tratto tra Castel di Decima e Spinaceto al Aurelio per un incidente avvenuto in Piazza Irnerio si rallenta in via Aurelia da via Aurelia Antica in via di Boccea a partire da Largo Gregorio XIII rallentamenti per un sms o guasto in via Cavour tra via di Santa Maria Maggiore e Piazza dei Cinquecento al Tuscolano per lavori che stanno interessando via di Torpignattara tra via degli Angeli via Casilina rallenta a partire da via di Porta Furba per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra l’uscita per a Pomezia e via Ostiense code per lavori sono poi segnalate su entrambe le gare della via Pontina nel tratto tra Castel di Decima e Spinaceto al Aurelio per un incidente avvenuto in Piazza Irnerio si rallenta in via Aurelia da via Aurelia Antica in via di Boccea a partire da Largo Gregorio XIII rallentamenti per un sms o guasto in via Cavour tra via di Santa Maria Maggiore e Piazza dei Cinquecento al Tuscolano per lavori che stanno interessando via di Torpignattara tra via degli Angeli via Casilina rallenta a partire da via di Porta Furba per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della polizia locale di ...

repubblica : Tempesta di fulmini e bomba d'acqua su Roma, traffico in tilt - ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - VAIstradeanas : 11:20 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea AV Roma-Napoli ??Il traffico è rallentato per un guasto alla linea elettrica tra Cassino e Caserta… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Ardeatina ??????Rallentamenti Via Andrea Millevoi #Luceverde #Lazio -