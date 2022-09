Torna la Serie A | tutto sull’8ª giornata | precedenti | favorite e possibili marcatori

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la pausa per la Nations League e l’accesso degli Azzurri alle Final Four, rilaA. Il weekend comincia con la sfida tra Napoli (1.57) e Torino (5.80): le 2 squadre si sono affrontate già 136 volte, di cui 55 pareggiate e 49 vinte dai partenopei. Degli ultimi 20 scontri, la squadra di Sarri ne ha perso solo 1, nel 2015 per mano di Glik. Giacomo Raspadori, che ha fatto così bene in Nazionale, sarà la punta di diamante di Spalletti e gli esperti di William Hill lo segnalano come possibile 1° marcatore con una quota maggiorata di 5.40. Il sabato prosegue con un big match: l’Inter (2.05) ospiterà a San Siro la Roma (3.60) contro cui ha vinto più partite inA: 75 vittorie su 178 sfide. Negli ultimi 17 match però c’è stato grande equilibrio tra le 2 squadre e, dopo la pausa Nations League, Inzaghi dovrà forse pensare ad ...

