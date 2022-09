Sopravvissuti: quando inizia, numero puntate, trama e cast (Di venerdì 30 settembre 2022) Sopravvissuti, la nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale debutterà presto su Rai Uno. Si tratta di una collaborazione internazionale tra Rai Fiction, France Télévision e ZDF ed è stata scritta da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzata da Rai Fiction. La serie è un thriller che risponde ad una domanda semplice quanto crudele, ovvero cosa si è disposti a fare per sopravvivere. Sopravvissuti: data d'inizio e numero puntate della fiction con Lino Guanciale Sopravvissuti, la nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale prenderà il via il prossimo 3 ottobre 2022. In questa data, salvo ulteriori cambi di palinsesto, verrà trasmessa la prima delle sei puntate composte da due episodi ciascuna. La serie tv, che è il prodotto di una ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 settembre 2022), la nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale debutterà presto su Rai Uno. Si tratta di una collaborazione internazionale tra Rai Fiction, France Télévision e ZDF ed è stata scritta da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzata da Rai Fiction. La serie è un thriller che risponde ad una domanda semplice quanto crudele, ovvero cosa si è disposti a fare per sopravvivere.: data d'inizio edella fiction con Lino Guanciale, la nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale prenderà il via il prossimo 3 ottobre 2022. In questa data, salvo ulteriori cambi di palinsesto, verrà trasmessa la prima delle seicomposte da due episodi ciascuna. La serie tv, che è il prodotto di una ...

Serdy96124312 : @danipiucarlo @GiovaQuez Eh si, che noia. Si annoierà anche quando le bombe distruggeranno anche casa mia e sua. Qu… - AnnaGruarin : @Swiety000 @ladyonorato Vorrà dire che mi adeguerò ai miei vecchi tempi quando, per parlare con qualcuno, alzavi il… - nonspegnermi : Mio dio non sono pronta per i commenti dei puritani di Lost quando uscirà Sopravvissuti perché si sono già palesati - sonononnalucia : - angiii07_ : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale racconta la ricostruzione delle scene ed è rimasto piacevolmente sorpreso quando non ha ritrovato la soli… -