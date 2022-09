Roma, un altro parametro zero nel mirino: piace Malinovskyi, la situazione (Di venerdì 30 settembre 2022) Ancora una manovra a parametro zero dopo Dybala, Matic e Belotti. Alla Roma, infatti, piace Ruslan Malinovskyi che già in estate era... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Ancora una manovra adopo Dybala, Matic e Belotti. Alla, infatti,Ruslanche già in estate era...

ivanscalfarotto : 5 anni e l’Italia non ha ancora ratificato il #CETA, senza un motivo razionale: come il rigassificatore a Piombino… - cmdotcom : #Roma, un altro parametro zero nel mirino: piace #Malinovskyi, la situazione - condiviso : @CarloCalenda @pdnetwork @FratellidItalia @Sinistrait_ Va bene, premesso che la 'parità' senza verifica delle capac… - sportli26181512 : Roma, un altro parametro zero nel mirino: piace Malinovskyi, la situazione: Ancora una manovra a parametro zero dop… - Arrakis661 : RT @ChiranAngelgela: Le cronache danno più risalto allo #stupro commesso a Roma su una donna da due nigeriani (ed è stato un altro nigerian… -