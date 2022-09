Roma | deruba le donne | poi fugge contromano | tre scippi in poche ore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Stava camminando sul marciapiede quando, improvvisamente, un uomo a bordo dello scooter le ha strappato dalle mani la borsa. Ed è fuggito contno lungo viale Marconi, dove poco dopo però è stato bloccato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione diPorta Portese. Pensava di farla franca, ma si sbagliava: non aveva messo in conto la presenza dei militari, che sono riusciti a identificarlo. E ad arrestarlo. Trecon ‘strappo’ a distanza diore Il ladro non ha soloto la donna, di 57 anni, che stava passeggiando in viale Marconi. Sempre lui e sempre con lo stesso modus operandi poco prima, nei pressi della fermata metro San Paolo, aveva avvicinato un’altra donna, di 49 anni, e le aveva portato via la borsa, con le carte e i due telefoni cellulari. Nella serata del giorno ...