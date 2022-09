Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di ottobre - VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Nuovo numero di Quattroruote, in edicola da sabato 1 ottobre e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina all'Avenger: dopo averla vista dal vivo, analizziamo l'attesissima Jeep di segmento B in ogni suo aspetto. Le Prove su strada proseguono all'insegna delle Suv, con i test della Suzuki S-Cross, della Mazda CX-60 e della Fiat 500X Hybrid. Fa eccezione la BMW i4, pronta a esprimere il "lato Ev" delle granturismo. Per la serie "Passato prossimo" abbiamo un classico, l'Opel Astra, al centro del ring tra l'attuale generazione e la prima, quella del 1991. L'Attualità si occupa di un tema davvero spinoso, quello delle nuove limitazioni alla circolazione, ponendosi la domanda chiave: si può sopravvivere in un'Italia ormai fatta di "città proibite", in cui i sindaci alzano sempre più l'asticella delle Euro ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) Ildi, in edicola da sabato 1e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina all'Avenger: dopo averla vista dal vivo, analizziamo l'attesissima Jeep di segmento B in ogni suo aspetto. Le Prove su strada proseguono all'insegna delle Suv, con i test della Suzuki S-Cross, della Mazda CX-60 e della Fiat 500X Hybrid. Fa eccezione la BMW i4, pronta a esprimere il "lato Ev" delle granturismo. Per la serie "Passato prossimo" abbiamo un classico, l'Opel Astra, al centro del ring tra l'attuale generazione e la prima, quella del 1991. L'Attualità si occupa di un tema davvero spinoso, quello delle nuove limitazioni alla circolazione, ponendosi la domanda chiave: si può sopravvivere in un'Italia ormai fatta di "città proibite", in cui i sindaci alzano sempre più l'asticella delle Euro ...

