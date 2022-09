Move-In | il programma milanese con qualche difetto

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nel Comune di Milano è stato messo in funzione il-In: si tratta di una piccola scatola nera da installare sull’auto, che permette di beneficiare dikm di bonus nell’Area B. Sembra però che non sia così efficace. In cosa consiste il-In? La piccola scatola nera costa 50 euro l’anno tra

... ma per venire incontro alle esigenze dei lombardi il Comune di Milano ha deciso di creare il- In , che dietro un piccolo pagamento di 50 euro all'anno consente di percorrere un certo ...Al- In/Area B hanno aderito 19.740 veicoli. Di questi, oltre 19 mila sono auto (1.002 benzina Euro 2, 5.690 diesel Euro 4, 12.439 diesel Euro 5) e più di 600 furgoni diesel Euro 4. ...Al programma Move-In/Area B hanno aderito 19.740 veicoli. Di questi, oltre 19 mila sono auto (1.002 benzina Euro 2, 5.690 diesel Euro 4, 12.439 diesel Euro 5) e più di 600 furgoni diesel Euro 4. Per ...Annuncio vendita Volkswagen up! 5p. eco move up! BlueMotion Technology usata del 2022 a Alba, Cuneo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...