MOTOGP: QUARTARARO-BAGNAIA-ESPARGARO, PROSEGUE IN ASIA LA LOTTA A TRE (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ritmo forsennato del finale di stagione della MOTOGP PROSEGUE e questo weekend sarà la volta del Gran Premio di Thailandia. Il circuito di Buriram è entrato nel 2018 a far parte del Motomondiale, ma da allora, causa Covid, è stata disputata una sola altra edizione nel 2019. Lo stop forzato rende, dunque, complesso far previsioni, considerando soprattutto lo sviluppo tecnico che le case hanno portato avanti negli ultimi 24 mesi, consegnando alla pista un panorama di gerarchie mutato rispetto a quello presente un paio di anni fa. Stride, infatti, se pensiamo alla stagione attuale, il dato che riguarda le vittorie sul tracciato, tutte Honda e tutte firmate da Marc Marquez, che qui festeggiò anche la conquista del suo ottavo ed ultimo titolo mondiale. Una Honda che quest’anno, complice la prolungata assenza della sua punta di diamante, ha ottenuto un ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ritmo forsennato del finale di stagione dellae questo weekend sarà la volta del Gran Premio di Thailandia. Il circuito di Buriram è entrato nel 2018 a far parte del Motomondiale, ma da allora, causa Covid, è stata disputata una sola altra edizione nel 2019. Lo stop forzato rende, dunque, complesso far previsioni, considerando soprattutto lo sviluppo tecnico che le case hanno portato avanti negli ultimi 24 mesi, consegnando alla pista un panorama di gerarchie mutato rispetto a quello presente un paio di anni fa. Stride, infatti, se pensiamo alla stagione attuale, il dato che riguarda le vittorie sul tracciato, tutte Honda e tutte firmate da Marc Marquez, che qui festeggiò anche la conquista del suo ottavo ed ultimo titolo mondiale. Una Honda che quest’anno, complice la prolungata assenza della sua punta di diamante, ha ottenuto un ...

