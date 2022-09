Mondo di Mezzo, condanne definitive: Buzzi già in carcere, Carminati pronto a costituirsi (Di venerdì 30 settembre 2022) Un verdetto definitivo, che riapre le porte del carcere per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Il primo è stato catturato dai carabinieri del Ros a Lamezia Terme, nella nottata: dovrà... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 settembre 2022) Un verdetto definitivo, che riapre le porte delper Salvatoree Massimo. Il primo è stato catturato dai carabinieri del Ros a Lamezia Terme, nella nottata: dovrà...

Agenzia_Ansa : Confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mes… - RaiNews : Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannat… - AlexAmbrogi : RT @MinaA8I96793095: @valy_s @franborgonovo Basta vedere le liste di proscrizione ucraine su cui compare anche il nostro connazionale Rocch… - infoitinterno : Mondo di mezzo, in serata sentenza definitiva su Carminati e Buzzi - infoitinterno : Mondo di mezzo, in serata sentenza definitiva su Carminati e Buzzi -