Milizie private e Osint | Taiwan prepara i civili all’attacco cinese

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 settembre 2022) La visita della Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, aha creato l’occasione per la Cina di spostare ancora lo status quo a proprio vantaggio. Ma ha anche scosso chi come Robert Tsao da tempo sta pensando a come poter aiutare il suo Paese. Il magnate titolare della United microelectronics corporation (UMC), seconda azienda al mondo nel cruciale comparto di fabbricazione e assemblaggio dei microchip, nei giorni successivi al viaggio della democratica americana – mentre tra i cieli e le acqueesi i mezzi militari di Pechino mostravano i muscoli – ha deciso di donare 100 milioni di dollari per rafforzare la difesa di Taipei. Vestendo un elmetto e un giubbotto antiproiettili, Tsao si era presentato in conferenza qualche giorno dopo il pranzo con Pelosi e aveva dichiarato: “Non vivrò mai per vederediventare ...