"Mia figlia? 27...". Eros Ramazzotti, gaffe imbarazzante: lo sconcerto di Aurora (Di venerdì 30 settembre 2022) Eros Ramazzotti rompe il silenzio fa una gaffe: non ricorda, durante un'intervista, l'età di sua figlia Aurora (che sta per diventare mamma). Tra l'altro tante novità in arrivo per Eros, che è uno degli artisti più amati di sempre. È molto orgoglioso della relazione che Aurora e Goffredo stanno portando avanti. Ma può capitare di litigare con i numeri e, quindi, di non ricordare l'età. Per questo motivo in Rete si parla di gaffe. Quando gli chiedono durante un'intervista quale fosse l'età di sua figlia dice: “Mmm.. ventisei… sette”. Aurora ne ha 25 anni (tra qualche mese compirà 26). “Lo amo ahahah”, commenta divertita la figlia di Michelle Hunziker sui social network. “Papà!”. Insomma, tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)rompe il silenzio fa una: non ricorda, durante un'intervista, l'età di sua(che sta per diventare mamma). Tra l'altro tante novità in arrivo per, che è uno degli artisti più amati di sempre. È molto orgoglioso della relazione chee Goffredo stanno portando avanti. Ma può capitare di litigare con i numeri e, quindi, di non ricordare l'età. Per questo motivo in Rete si parla di. Quando gli chiedono durante un'intervista quale fosse l'età di suadice: “Mmm.. ventisei… sette”.ne ha 25 anni (tra qualche mese compirà 26). “Lo amo ahahah”, commenta divertita ladi Michelle Hunziker sui social network. “Papà!”. Insomma, tutto ...

