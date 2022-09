L’ultima minaccia del Cremlino: «Liberemo il Donetsk fino ai confini del 2014. Irresponsabile chi parla di escalation nucleare» (Di venerdì 30 settembre 2022) «L’intero territorio della Repubblica popolare di Donetsk verrà liberato entro i confini del 2014». A darne l’annuncio è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel giorno della firma dei trattati sull’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. La scorsa settimana, gli abitanti di quei territori – oggi occupati militarmente dai russi – sono stati chiamati a esprimersi sulla questione, con un referendum definito «una farsa» dalla comunità internazionale. Decine di video e testimonianze, infatti, dimostrano che l’esercito russo ha costretto gli abitanti della zona a votare nelle proprie case, minacciando ritorsioni in caso di rifiuto. Una circostanza che ha sollevato parecchi dubbi sulla legittimità del voto. Peskov fa riferimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) «L’intero territorio della Repubblica popolare diverrà liberato entro idel». A darne l’annuncio è il portavoce del, Dmitry Peskov, nel giorno della firma dei trattati sull’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine di, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. La scorsa settimana, gli abitanti di quei territori – oggi occupati militarmente dai russi – sono stati chiamati a esprimersi sulla questione, con un referendum definito «una farsa» dalla comunità internazionale. Decine di video e testimonianze, infatti, dimostrano che l’esercito russo ha costretto gli abitanti della zona a votare nelle proprie case,ndo ritorsioni in caso di rifiuto. Una circostanza che ha sollevato parecchi dubbi sulla legittimità del voto. Peskov fa riferimento ...

