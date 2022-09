L' Ue si spacca sul gas | Bruxelles | Scudo di Berlino? Sul caro energia servono unità e solidarietà

(Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi il Consiglio straordinario, ma 'il price cap non è sul tavolo'. Intanto il governo tedesco ribadisce il no a un tetto ...

Oggi il Consiglio straordinario Energia, ma 'il price cap non ètavolo'. Intanto il governo tedesco ribadisce il no a un tetto ...Le spaccatureprice cap Il nodo, in questo momento, appare la differenza di vedutetipo di tetto al prezzo del gas. Per alcuni Paesi, in special modo i 15 firmatari di una lettera a Bruxelles ...Ancora un rallentamento sul tetto al prezzo del gas, il cosiddetto "price cap". Jozef Sikela, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca, ha frenato immediatamente le aspettative di chi credeva che ...La decisione della Germania di fare da sola e mettere uno scudo di 200 mld sul caro bollette ha generato un allarmante tutti contro tutti in Ue ...