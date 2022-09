L'indagine, 95% medici vorrebbe un aiuto per gestire le terapie (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Il 95% degli operatori sanitari riterrebbe utile l'adozione di una soluzione in grado di eseguire delle verifiche sulla sicurezza dei farmaci prescritti. Ciononostante, solo il 44% dichiara di disporre già... Leggi su europa.today (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Il 95% degli operatori sanitari riterrebbe utile l'adozione di una soluzione in grado di eseguire delle verifiche sulla sicurezza dei farmaci prescritti. Ciononostante, solo il 44% dichiara di disporre già...

