LEA UN NUOVO GIORNO: OK RAI ALLA SECONDA STAGIONE CON ANNA VALLE E GIORGIO PASOTTI (Di venerdì 30 settembre 2022) Semaforo verde ALLA SECONDA STAGIONE di “Lea: Un NUOVO GIORNO”, la serie medical di Rai1 con ANNA VALLE e GIORGIO PASOTTI che tanto è piaciuta ai telespettatori. C’erano molti dubbi sulla prosecuzione della fiction e invece no. Si tornerà sul set con VALLE e PASOTTI confermati nei panni dell’infermiera Lea e dell’ex marito Marco. Nella prima STAGIONE Lea era tornata a lavorare nel reparto di pediatria dell’Ospedale Estense di Ferrara dopo la perdita del figlio. Qui si ritrova a lavorare con l’ex marito, NUOVO primario di pediatria, e conosce Arturo (Mehmet Günsür), la cui figlia è ricoverata in ospedale, con cui inizia una relazione. Un triangolo d’amore che riserverà ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 30 settembre 2022) Semaforo verdedi “Lea: Un”, la serie medical di Rai1 conche tanto è piaciuta ai telespettatori. C’erano molti dubbi sulla prosecuzione della fiction e invece no. Si tornerà sul set conconfermati nei panni dell’infermiera Lea e dell’ex marito Marco. Nella primaLea era tornata a lavorare nel reparto di pediatria dell’Ospedale Estense di Ferrara dopo la perdita del figlio. Qui si ritrova a lavorare con l’ex marito,primario di pediatria, e conosce Arturo (Mehmet Günsür), la cui figlia è ricoverata in ospedale, con cui inizia una relazione. Un triangolo d’amore che riserverà ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LEA UN NUOVO GIORNO: OK RAI ALLA SECONDA STAGIONE CON ANNA VALLE E GIORGIO PASOTTI - bubinoblog : LEA UN NUOVO GIORNO: OK RAI ALLA SECONDA STAGIONE CON ANNA VALLE E GIORGIO PASOTTI - siru_pma : L’appello arriva da Antonino Guglielmino, Presidente #SIRU, a seguito delle voci secondo le quali la tanto attesa a… - ardi_lea : @matteosalvinimi Tranquillo manca poco e poi potrai dare dlll'incapace ad un nuovo ministro dell'interno del CDX - Cinge1976 : RT @Raicomspa: Un grande dolore ha mandato in pezzi la sua vita. Ma Lea saprà ritrovare la forza e, forse, anche l'amore. #LeaUnNuovoGiorn… -