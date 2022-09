"Italiani via dalla Russia". L'allarme della nostra ambasciata a Mosca (Di venerdì 30 settembre 2022) Non si ferma la marcia forzata del presidente russo Vladimir Putin per l'annessione dei territori ucraini occupati. Dopo i referendum, l'annessione avverrà ufficialmente oggi in una cerimonia nella Sala di San Giorgio al Cremlino a cui parteciperà lo stesso Putin, nel corso della quale i capi delle quattro regioni (cioè Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia) firmeranno trattati di adesione alla Russia. La mossa di Putin, che nel frattempo ha anche accusato i paesi occidentali di voler scatenare un «massacro sanguinoso» nelle zone della Comunità degli Stati Indipendenti che raccoglie diverse repubbliche dell'ex Urss, ha provocato la pronta risposta di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha convocato, sempre per oggi, una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Zelensky ha anche discusso dei referendum ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Non si ferma la marcia forzata del presidente russo Vladimir Putin per l'annessione dei territori ucraini occupati. Dopo i referendum, l'annessione avverrà ufficialmente oggi in una cerimonia nella Sala di San Giorgio al Cremlino a cui parteciperà lo stesso Putin, nel corsoquale i capi delle quattro regioni (cioè Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia) firmeranno trattati di adesione alla. La mossa di Putin, che nel frattempo ha anche accusato i paesi occidentali di voler scatenare un «massacro sanguinoso» nelle zoneComunità degli Stati Indipendenti che raccoglie diverse repubbliche dell'ex Urss, ha provocato la pronta risposta di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha convocato, sempre per oggi, una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Zelensky ha anche discusso dei referendum ...

