Inzaghi | «Dove lavoro io aumentano i ricavi | si dimezzano le perdite e arrivano i trofei»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato di domani contro la Roma. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sarà una gara molto impegnativa, fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte, che si è rinforzata, ha qualità e un grande allenatore. Dobbiamo prepararci bene, ieri è stato il primo giorno in cui ho rivisto tutti i ragazzi dopo la sconfitta di Udine. Si è analizzata quella gara e nel frattempo si è cercato di preparare una gara importante nel nostro stadio”. La pausa può aver fatto bene? “Lo sapremo domani, anche dopo la partita. Noi sappiamo che la sconfitta di Udine è arrivata a causa nostra, siamo stati sotto il nostro standard e abbiamo preso due gol su palla inattiva per disattenzioni nostre. Abbiamo concesso una punizione e un calcio d’angolo da palla nostra, ci abbiamo messo del nostro: ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla:alleno ...Le parole del tecnico dell'Inter Simonenella conferenza stampa pre Roma: le dichiarazioni verso il big match e una frecciata ROMA ... Inzaghi: «Dove lavoro io aumentano i ricavi e arrivano i trofei» Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla: dove alleno io ...L'allenatore dell'Inter ha parlato nella viglia dello scontro diretto contro la Roma, mostrandosi tranquillo di fronte alle pressioni e alle critiche.