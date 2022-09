Ilary Blasi e Francesco Totti, svelati i loro guadagni milionari e la cifra chiesta per il mantenimento (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti sono due milionari e questa non è ovviamente una notizia. Lavorano da sempre in televisione e nel mondo dello sport e nel corso di questi decenni hanno messo da parte moltissimi soldi e fatto altrettanti investimenti andati bene. Solo lei, grazie a L’Isola dei Famosi, si è messa in saccoccia due milioni di euro netti; mentre lui in tutta la sua carriera calcistica avrebbe intascato 84 milioni di euro. Cifre spifferate dal Corriere della Sera che ha fatto i conti in tasca all’ex coppia. Oltre i guadagni ci sono anche le proprietà: l’abitazione all’Eur dove entrambi vivono da separati in casa vale 10 milioni di euro, la villa a Sabaudia 3 milioni. Poi ci sono le macchine, i Rolex, le borse.. Ilary Blasi e ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022)sono duee questa non è ovviamente una notizia. Lavorano da sempre in televisione e nel mondo dello sport e nel corso di questi decenni hanno messo da parte moltissimi soldi e fatto altrettanti investimenti andati bene. Solo lei, grazie a L’Isola dei Famosi, si è messa in saccoccia due milioni di euro netti; mentre lui in tutta la sua carriera calcistica avrebbe intascato 84 milioni di euro. Cifre spifferate dal Corriere della Sera che ha fatto i conti in tasca all’ex coppia. Oltre ici sono anche le proprietà: l’abitazione all’Eur dove entrambi vivono da separati in casa vale 10 milioni di euro, la villa a Sabaudia 3 milioni. Poi ci sono le macchine, i Rolex, le borse..e ...

