Il tuffo di Buffon, la suoneria di Zeman e... quante risate a Trento! (Di venerdì 30 settembre 2022) L'edizione 2022 del Festival dello Sport di Trento ha regalato emozioni, ma anche tante risate: ecco i momenti più ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 settembre 2022) L'edizione 2022 del Festival dello Sport di Trento ha regalato emozioni, ma anche tante: ecco i momenti più ...

GoalItalia : Buffon è in grande forma: tuffo sul palco ?? - caremani : RT @GoalItalia: Buffon è in grande forma: tuffo sul palco ?? - JuveSicilianDoc : RT @GoalItalia: Buffon è in grande forma: tuffo sul palco ?? - miladilivorno : RT @GoalItalia: Buffon è in grande forma: tuffo sul palco ?? - gmlavolpe : RT @GoalItalia: Buffon è in grande forma: tuffo sul palco ?? -