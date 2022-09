Gusti di Frontiera a Gorizia fino a domenica 2 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Gusti di Frontiera nella sua edizione 2022 fa un salto indietro nel tempo e torna alla sua formula di successo, con l’estensione collaudata nelle strade e nelle piazze del centro di Gorizia che ne ha fatto la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto. Specialità e leccornie di tutto il mondo, irresistibile e sfizioso cibo da strada, osterie negli angoli più suggestivi del cuore cittadino sbarcheranno da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre. Corso Italia e corso Verdi, le vie Roma, Cadorna e Boccaccio, le piazze Battisti, Vittoria e Sant’Antonio , senza dimenticare via Rastello e i Giardini Pubblici torneranno a ospitare il mappamondo di leccornie, profumi e colori, così come avvenuto fino al 2019. Più che mai alta l’attenzione del Comune di Gorizia per la ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 settembre 2022)dinella sua edizione 2022 fa un salto indietro nel tempo e torna alla sua formula di successo, con l’estensione collaudata nelle strade e nelle piazze del centro diche ne ha fatto la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto. Specialità e leccornie di tutto il mondo, irresistibile e sfizioso cibo da strada, osterie negli angoli più suggestivi del cuore cittadino sbarcheranno da giovedì 29 settembre a. Corso Italia e corso Verdi, le vie Roma, Cadorna e Boccaccio, le piazze Battisti, Vittoria e Sant’Antonio , senza dimenticare via Rastello e i Giardini Pubblici torneranno a ospitare il mappamondo di leccornie, profumi e colori, così come avvenutoal 2019. Più che mai alta l’attenzione del Comune diper la ...

