Grande Fratello Vip: Ecco Chi È Gegia! (Di venerdì 30 settembre 2022) Grande Fratello Vip: Gegia è una delle concorrenti che probabilmente saranno più amate dal pubblico in questa edizione. Ci sono però tante cose da sapere su di lei, sul suo passato e sulla sua vita… Al Grande Fratello Vip è iniziata ufficialmente l’avventura di Gegia, una delle concorrenti che al momento sembrano piacere di più al pubblico. Attrice e comica che ha raggiunto il suo maggior successo negli anni ’80, il suo nome aveva iniziato a circolare come indiscrezione già da diverso tempo. Ovviamente poi la sua presenza è stata confermata ed ora tutti sono curiosi di assistere al suo percorso nella casa. Sul suo conto, però, ci sono molte cose da sapere. Grande Fratello Vip: la carriera e le origini di Gegia! Gegia è ormai nel cast del Grande ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 settembre 2022)Vip: Gegia è una delle concorrenti che probabilmente saranno più amate dal pubblico in questa edizione. Ci sono però tante cose da sapere su di lei, sul suo passato e sulla sua vita… AlVip è iniziata ufficialmente l’avventura di Gegia, una delle concorrenti che al momento sembrano piacere di più al pubblico. Attrice e comica che ha raggiunto il suo maggior successo negli anni ’80, il suo nome aveva iniziato a circolare come indiscrezione già da diverso tempo. Ovviamente poi la sua presenza è stata confermata ed ora tutti sono curiosi di assistere al suo percorso nella casa. Sul suo conto, però, ci sono molte cose da sapere.Vip: la carriera e le origini diGegia è ormai nel cast del...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - tommicavagna : RT @222cyberbby: ci pensate che internet è nato nel ‘69 per scopi militari mentre ora lo usiamo per parlare di elenoire ferruzzi al grande… - Dani16617652 : Volevo esprimere la mia vicinanza a Marco Bellavia che sta attraversando un periodo difficile e non tollero assolut… -