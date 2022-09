paulone71 : @HoaraBorselli “Da domani cambia tutto.Non ci saranno più tasse,vi pagheranno pure le bollette della luce e faranno… -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere ancheE' successo ieri sera in via Moresco aMarassi La Polizia diha arrestato un 54enne per tentato furto aggravato, denunciandolo inoltre per i reati di ricettazione e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimardelli. Ieri sera, intorno alle 21. Genova, rompe il naso al compagno picchiandolo con il cellulare, poi ferisce una poliziotta: arrestata 27enne La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 54enne per tentato furto aggravato, denunciandolo inoltre per i reati di ricettazione.Donna di 27 anni arrestata con l’accusa di resistenza. Il fidanzato si era allontanato ed è stato trovato in strada sanguinante ...