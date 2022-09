Gelbison, De Sanzo: “Cerignola squadra tosta, non montiamoci la testa” (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Vigilia di campionato per la Gelbison. Mister Fabio De Sanzo ha detto la sua in conferenza stampa a poche ore dalla sfida con il Cerignola, altra neopromossa del campionato di serie C: Cerignola – “Sarà una partita tosta, ci attende una sfida importante. Il Cerignola è davvero un’ottima squadra, esperta e allenata da un allenatore bravo che ha fatto ottime esperienze. Il Cerignola sa giocare a calcio”. Obiettivo – “Mi aspetto una gara difficile, mi auguro soltanto che la prestazione sia uguale a quella scorsa. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo che è la salvezza. E’ giusto che le attese dei tifosi siano alte ma il risultato non è mai facile ottenerlo. Troveremo sempre squadre molto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVallo della Lucania (Sa) – Vigilia di campionato per la. Mister Fabio Deha detto la sua in conferenza stampa a poche ore dalla sfida con il, altra neopromossa del campionato di serie C:– “Sarà una partita, ci attende una sfida importante. Ilè davvero un’ottima, esperta e allenata da un allenatore bravo che ha fatto ottime esperienze. Ilsa giocare a calcio”. Obiettivo – “Mi aspetto una gara difficile, mi auguro soltanto che la prestazione sia uguale a quella scorsa. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo che è la salvezza. E’ giusto che le attese dei tifosi siano alte ma il risultato non è mai facile ottenerlo. Troveremo sempre squadre molto ...

