Fabio Tuiach: l'ex portuale di Trieste e consigliere della Lega condannato per diffamazione e omofobia

l'ex portuale Fabio Tuiach, consigliere con Lega e Forza Nuova a Trieste, è stato condannato a due anni di reclusione per diffamazione. Il pubblico ministero aveva chiesto dieci mesi. La condanna è senza il beneficio della pena sospesa. L'ha emessa il giudice per le udienze preliminari del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il casus belli è un post pubblicato sul social network russo Vkontakte lo scorso febbraio. «Un esponente Lgbt è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a Trieste, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina. Grande solidarietà da parte di tutte le forze politiche ma ricordiamoci che in più di un ...

