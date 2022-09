Europa digitale: dall’Unione i bandi per investire 200mln in nuove tecnologie (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo passo in avanti per il Programma Europa digitale, il piano che ha l’obiettivo di stimolare la trasformazione digitale fornendo finanziamenti per l’introduzione di tecnologie all’avanguardia in settori cruciali quali l’intelligenza artificiale, il supercalcolo e la cybersicurezza. Il programma è messo a punto per colmare il divario tra la ricerca delle tecnologie digitali e la loro diffusione e per portare i risultati della ricerca sul mercato, a beneficio dei cittadini e delle imprese europee, in particolare delle PMI. Gli investimenti nell’ambito del programma Europa digitale sostengono i due obiettivi dell’Unione di transizione verde e trasformazione digitale e rafforzano la resilienza e l’autonomia strategica dell’Unione. Sono aperti ... Leggi su fmag (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo passo in avanti per il Programma, il piano che ha l’obiettivo di stimolare la trasformazionefornendo finanziamenti per l’introduzione diall’avanguardia in settori cruciali quali l’intelligenza artificiale, il supercalcolo e la cybersicurezza. Il programma è messo a punto per colmare il divario tra la ricerca delledigitali e la loro diffusione e per portare i risultati della ricerca sul mercato, a beneficio dei cittadini e delle imprese europee, in particolare delle PMI. Gli investimenti nell’ambito del programmasostengono i due obiettivi dell’Unione di transizione verde e trasformazionee rafforzano la resilienza e l’autonomia strategica dell’Unione. Sono aperti ...

