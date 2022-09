Energia, Rampelli: "Speriamo in un ripensamento della Germania. Autonomia indebolisce Ue" (Di venerdì 30 settembre 2022) "La Germania e' un Paese trainante in Europa e ci auguriamo che abbia dei ripensamenti perche' la corsa all'Autonomia rischia di indebolire la capacita' di risposta di tutta l'Unione". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Lae' un Paese trainante in Europa e ci auguriamo che abbia dei ripensamenti perche' la corsa all'rischia di indebolire la capacita' di risposta di tutta l'Unione". Lo ha detto il ...

