Emissioni di metano, non c’è solo il Mar Baltico (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Per quanto grave possa essere la fuoriuscita di metano dalla rottura delle condutture sul fondo del Mar Baltico, in tutto il mondo si verificano spesso episodi allarmanti di Emissioni massicce di metano. Gli scienziati del clima hanno scoperto che le Emissioni di gas dell’industria dei combustibili sono di gran lunga peggiori di quanto dichiarato dalle aziende, almeno il doppio. Un dato importante, perché il gas naturale è composto da metano, tra i maggiori colpevoli del surriscaldamento globale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Per quanto grave possa essere la fuoriuscita didalla rottura delle condutture sul fondo del Mar, in tutto il mondo si verificano spesso episodi allarmanti dimassicce di. Gli scienziati del clima hanno scoperto che ledi gas dell’industria dei combustibili sono di gran lunga peggiori di quanto dichiarato dalle aziende, almeno il doppio. Un dato importante, perché il gas naturale è composto da, tra i maggiori colpevoli del surriscaldamento globale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Greenpeace_ITA : Secondo nostri calcoli preliminari il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di metano da #Nordstream 1+2 p… - davide_negri : RT @Dio: Mentre voi state attenti alle emissioni, sopra la Scandinavia al momento ci sono 40.000 tonnellate di metano. #NordStream2 - zazoomblog : Emissioni di metano non cè solo il Mar Baltico - #Emissioni #metano #Baltico - WWFitalia : RT @MgMidu: Per vedere come siamo messi con le emissioni e le perdite di metano in Italia, studio commissionato da WWF. Settori che fornis… - WWFitalia : RT @MgMidu: Il WWF chiede un sistema di monitoraggio affidabile che garantisca la tracciabilità di tutte le emissioni di metano in Italia,… -