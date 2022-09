ATP 250 Sofia: Jannik Sinner vola ai quarti di finale (Di venerdì 30 settembre 2022) Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera e Jannik Sinner, atleta azzurro 21enne di Sesto Pusteria, ha deciso di prendere alla lettera questo proverbio. Tornato nella top ten del Ranking ATP, l’altoatesino è la prima testa di serie, nonché campione in carica, nel torneo ATP 250 di Sofia: il ragazzo italiano è entrato in gara direttamente al secondo turno battendo 6-3 6-4, in un’ora e 22 minuti di partita, il portoghese Nuno Borges, n.93, inanellando la decima vittoria di fila sul veloce indoor della capitale bulgara. Il commento dell’atleta azzurro dopo la vittoria del match dell’ATP 250 Sofia A proposito della gara disputata, si è espresso proprio il talento azzurro, affermando: “La prima partita di un torneo è sempre difficile. Ho servito bene nei momenti delicati e questo è importante per me. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera e, atleta azzurro 21enne di Sesto Pusteria, ha deciso di prendere alla lettera questo proverbio. Tornato nella top ten del Ranking ATP, l’altoatesino è la prima testa di serie, nonché campione in carica, nel torneo ATP 250 di: il ragazzo italiano è entrato in gara direttamente al secondo turno battendo 6-3 6-4, in un’ora e 22 minuti di partita, il portoghese Nuno Borges, n.93, inanellando la decima vittoria di fila sul veloce indoor della capitale bulgara. Il commento dell’atleta azzurro dopo la vittoria del match dell’ATP 250A proposito della gara disputata, si è espresso proprio il talento azzurro, affermando: “La prima partita di un torneo è sempre difficile. Ho servito bene nei momenti delicati e questo è importante per me. Il ...

