Atletico Madrid, Simeone sul caso Griezmann: «Noi scegliamo così» (Di venerdì 30 settembre 2022) Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato in conferenza del caso Griezmann: le dichiarazioni del tecnico Diego Simeone ha parlato in conferenza della situazione di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid. LE PAROLE – «Non ci sono difficoltà. scegliamo chi crediamo debba partire titolare e da lì in poi, per noi, l'unica cosa che conta è il risultato della partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

