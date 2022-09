Ascolti tv giovedì 29 settembre 2022: Imma Tataranni 2, GF VIP, Giuseppe Giacobazzi, X Factor, dati Auditel e share (Di venerdì 30 settembre 2022) Ascolti Tv giovedì 29 settembre 2022. Ultimo giovedì e penultimo giorno del mese di settembre, ma anche ieri sera in tv, su tutte le reti, la scelta è stata variegata. Il palinsesto, infatti, non ha deluso, tra programmi, serie tv, fiction, film. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione dei telespettatori, tra serie tv, trasmissioni di attualità e film? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai giovedì sera Partiamo dalla tv ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022)Tv29. Ultimoe penultimo giorno del mese di, ma anche ieri sera in tv, su tutte le reti, la scelta è stata variegata. Il palinsesto, infatti, non ha deluso, tra programmi, serie tv, fiction, film. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione dei telespettatori, tra serie tv, trasmissioni di attualità e film? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv ...

CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 29 settembre 2022: Imma Tataranni 2, GF VIP, Giuseppe Giacobazzi, X Factor, dati Auditel e share… - infoitcultura : Ascolti tv ieri giovedì 29 settembre 2022: share di Imma Tataranni su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5-Dati A… - xtomlinsonju201 : RT @Epnoveotto: Bacio #OzMel Kanat geloso di Ekim (con la paura di perderla per sempre) La lotta di Kanat e Ates Il padre di Ekim GIOVED… - Lady_Pirate : RT @Epnoveotto: Bacio #OzMel Kanat geloso di Ekim (con la paura di perderla per sempre) La lotta di Kanat e Ates Il padre di Ekim GIOVED… - franci_0802 : RT @Epnoveotto: Bacio #OzMel Kanat geloso di Ekim (con la paura di perderla per sempre) La lotta di Kanat e Ates Il padre di Ekim GIOVED… -

Imma Tataranni 2: le anticipazioni della sesta puntata ... gli ascolti sono ottimi e la Scalera si è imposta in poco tempo come uno dei personaggi più amati ... in onda giovedì 29 settembre. Imma Tataranni 2, le anticipazioni della sesta puntata Imma Tataranni ... Stasera c'è Cattelan su Rai 2, ospiti di giovedì 29 settembre Daniele De Rossi e Sangiovanni Nella serata di giovedì 29 settembre 2022 gli ospiti saranno Daniele De Rossi e Sangiovanni. GUARDA TUTTE LE PUNTATE ANCHE SU RAIPLAY Ascolti Tv di mercoledì 28 settembre Ecco gli Ascolti Tv della ... Rai Storia ... glisono ottimi e la Scalera si è imposta in poco tempo come uno dei personaggi più amati ... in onda29 settembre. Imma Tataranni 2, le anticipazioni della sesta puntata Imma Tataranni ...Nella serata di29 settembre 2022 gli ospiti saranno Daniele De Rossi e Sangiovanni. GUARDA TUTTE LE PUNTATE ANCHE SU RAIPLAYTv di mercoledì 28 settembre Ecco gliTv della ... Ascolti Tv di giovedì 22 settembre - RAI Ufficio Stampa