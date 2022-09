Anna Tatangelo | morta mamma Palmira | «Un dolore troppo forte»

(Di venerdì 30 settembre 2022)in lutto. La cantante ha rotto il silenzio e ha condiviso un pensiero dopo l’annuncio della morte dellaVinci scomparsa oggi, 29 settembre, a 67 anni. La donna stava lottando da tempo contro una grave malattia e si è spenta oggi a Sora, in provincia di Frosinone.ha voluto così dare un ultimo saluto alla persona più importante della sua vita, la donna che l’ha cresciuta e amata. L’artista non ha mai nascosto infatti di aver avuto sempre un bel rapporto con la, anzi ha sempre ammesso di avere avuto con il genitore un legame moltoe di come questi anni siano stati molto duri a causa della malattia. Cosa ha scrittoha condiviso una foto che ha ...

RadioItalia : La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. Siamo vicini ad Anna e a tu… - dsmgsp : RT @RadioItalia: La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. Siamo vicini ad Anna e a tutta la… - telodogratis : Anna Tatangelo sui social dopo la morte della madre: il figlio di Gigi D’Alessio le scrive - IOdonna : Palmira Vinci si è spenta a 67 anni. Era malata da tempo - CheDonnait : Un grosso abbraccio ad #annatatangelo -

Ci sono eventi che portano con sé un dolore che lascia senza fiato. Un lutto per la morte di una persona cara è proprio uno di questi eha dovuto affrontarlo con la perdita della sua mamma, mancata a soli 67 anni. Le sue parole affidate a Instagram sono lo specchio di ciò che sta provando., le prime ...Tra i tantissimi messaggi di condoglianze per la morte della sua adorata mamma Palmira, anche quello di LDA, ovvero Luca D'Alessio, figlio dell'ex ...Tra i tantissimi messaggi di condoglianze per la morte della sua adorata mamma Palmira, anche quello di LDA, ovvero Luca D'Alessio, figlio dell'ex compagno ...L utto per Anna Tatangelo. La cantante ha perso la mamma alla quale era molto affezionata. La notizia della scomparsa di Palmira Vinci si è diffusa nel pomeriggio del 29 settembre. E solo in tarda ser ...