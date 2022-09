Voucher per accesso ai nidi: le domande vanno presentate a partire dal 12 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che le domande per l’ottenimento del Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi i requisiti ISEE vanno presentate, a partire dal 12 ottobre 2022, accedendo al sistema Bandi online del sito Internet della Regione Campania al seguente indirizzo: https://servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherAsili. Le domande devono necessariamente essere presentate da un genitore/affidatario appartenente al nucleo familiare all’interno del quale è presente il bambino di 0 – 36 mesi di età iscritto al nido e per cui è stato presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che leper l’ottenimento delper l’aidestinati a famiglie aventi i requisiti ISEE, adal 122022, accedendo al sistema Bandi online del sito Internet della Regione Campania al seguente indirizzo: https://servizi-digitali.regione.campania.it/Asili. Ledevono necessariamente essereda un genitore/affidatario appartenente al nucleo familiare all’interno del quale è presente il bambino di 0 – 36 mesi di età iscritto al nido e per cui è stato presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE ...

