Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 19:45 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2022 ORE 19:35 FEDRICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMETANA ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TAGNEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANCORA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE ANCHE SUI VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 19:35 FEDRICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMETANA ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TAGNEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANCORA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE ANCHE SUI VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN ...

