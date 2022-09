Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Scontro Tra Pinuccia e Rosalia! (Di giovedì 29 settembre 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Rosalia accusa Pinuccia di aver rovinato la sua cena con Alessandro e si accende lo Scontro in studio. Gemma, intanto, rifiuta un nuovo pretendente… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione c’è stata soprattutto Pinuccia, la quale ha prima conosciuto un nuovo cavaliere e poi ha avuto uno Scontro con Rosalia, la nuova conoscenza di Alessandro. Quest’ultima l’ha accusata di essere una donna molto cattiva per via del suo comportamento. Alla fine, però, tutto è andato apparentemente per il verso giusto. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 29 settembre 2022)di: Rosalia accusadi aver rovinato la sua cena con Alessandro e si accende loin studio. Gemma, intanto, rifiuta un nuovo pretendente… Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è stata soprattutto, la quale ha prima conosciuto un nuovo cavaliere e poi ha avuto unocon Rosalia, la nuova conoscenza di Alessandro. Quest’ultima l’ha accusata di essere una donna molto cattiva per via del suo comportamento. Alla fine, però, tutto è andato apparentemente per il verso giusto. Ecco cosa è successo nelladie ...

Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - uominiedonne : Pietro e Pinuccia al centro dello studio, una nuova dama per Lucianino, le esterne di Federica e molto altro ancora… - insalutenews : Tumore del polmone, in Europa muore una persona ogni 83 secondi. Donne più colpite rispetto agli uomini -… -