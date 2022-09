Totti-Blasi, non c’è l’accordo sulla separazione: si va in tribunale (Di giovedì 29 settembre 2022) Fumata nera sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. l’accordo per una separazione indolore e amichevole tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma è saltato, per cui si andrà in tribunale. Eppure al momento tra i due sembra esserci una calma apparente, che però somiglia più alla quiete prima della tempesta. Tanti gli aspetti che bisognerà mettere nero su bianco, a cominciare ovviamente dall’affido dei figli e dalla spartizione del ricco patrimonio economico e immobiliare. I rispettivi legali, fermi sulle proprie posizioni, sono pronti a darsi battaglia davanti a un giudice. Secondo il Corriere della Sera, la conduttrice tv avrebbe rifiutato tutte le proposte, anche economicamente laute e vantaggiose, del Pupone. L’aula di tribunale ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Fumata neratra Francescoe Ilaryper unaindolore e amichevole tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma è saltato, per cui si andrà in. Eppure al momento tra i due sembra esserci una calma apparente, che però somiglia più alla quiete prima della tempesta. Tanti gli aspetti che bisognerà mettere nero su bianco, a cominciare ovviamente dall’affido dei figli e dalla spartizione del ricco patrimonio economico e immobiliare. I rispettivi legali, fermi sulle proprie posizioni, sono pronti a darsi battaglia davanti a un giudice. Secondo il Corriere della Sera, la conduttrice tv avrebbe rifiutato tutte le proposte, anche economicamente laute e vantaggiose, del Pupone. L’aula di...

