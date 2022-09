Thomas Frank vuole che Ivan Toney si concentri sul Brentford dopo la delusione dell’Inghilterra

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 settembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il boss delha esortatoa riportare la sua mentalità alla Premier Leagueaver perso l’azione in Inghilterra. L’attaccante dei Bees ha ottenuto la sua prima convocazione nella rosa di Gareth Southgate in vista degli ultimi confronti della Nations League, maha guardato entrambi da bordo campo. Il suo allenatore del club era empatico ma ha sfidato il suo attaccante ad andare avanti rapidamente e concentrarsi sullo scontro di sabato a Bournemouth. “Ovviamente è stata una cosa importante perandare al campo in Inghilterra”, ha dettoha ottenuto la sua prima convocazione in Inghilterra ma non è apparso in nessuna delle ...