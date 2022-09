Sanità | 303 casi epatite A in Uk e 6 Paesi Ue | contagi anche per via sessuale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - Focolai diA sono stati segnalati in 6dell'Unione europea e nel Regno Unito. Al 29 settembre, informa il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, iidentificati sono stati 303, causati da ceppi virali identici o strettamente correlati. I numeri più alti - 161, di cui 139 sono uomini e 22 donne - sono stati registrati in Ungheria che èil primo Paese ad aver segnalato un focolaio. Le altre infezioni segnalate sono distribuite in Austria (7), Germania (8),Bassi (8), Slovenia (35), Svezia (8), e Uk (76). Quanto alle dinamiche delo, l'Ecdc fa notare che "i dati epidemiologici e microbiologici attualmente disponibili suggeriscono che si è verificata la trasmissione da ...