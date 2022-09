Roma-Sparta Praga oggi in tv | data | orario e diretta streaming Women’s Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole il ritorno del turno di qualificazione alla Women’. Dopo il successo in rimonta ottenuto in Repubblica Ceca, la formazione giallorossa andrà a caccia almeno di un pareggio in casa per garantirsi la qualificazione al round successivo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 29 settembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Dazn. In alternativa, Sportface vi fornirà unaaggiornata. SEGUI LATESTUALE SportFace.