Pronti per uno shooting con Settimio Benedusi? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 3 ottobre, dalle 10 alle 19,30, il celebre fotografo offrirà una sessione di shooting presso il flagship store di Salmoiraghi&Viganò in Piazza Cordusio a Milano. Protagonisti gli occhi. Ecco come partecipare all'evento Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 3 ottobre, dalle 10 alle 19,30, il celebre fotografo offrirà una sessione dipresso il flagship store di Salmoiraghi&Viganò in Piazza Cordusio a Milano. Protagonisti gli occhi. Ecco come partecipare all'evento

LaVeritaWeb : Anche in Australia cade il tabù dell’efficacia del lockdown. Da noi, invece, gli ultrà sanitari sono già pronti a m… - AMorelliMilano : Amici, sono stato eletto al Senato. Grazie ai milanesi, ai pavesi e ai lodigiani. Pronti per dare all'Italia cinque… - raffaellapaita : 'Siamo arrivati quasi all'8%, un grande risultato anche perché siamo nati da poco e possiamo solo crescere. Il nost… - Giancar50009956 : @OrioliPaolo Una risata ci seppellirà, grazie. Per il PD un pianto coccodrillesco (finto). Con aspiranti ansiosi di… - Ragosta1Antonio : RT @JozeJechich_JJ: Ecco un poderoso contingente di mobilitati in Crimea, pronti a partire per il fronte. Gli Ak 47 li hanno Chissà se si… -