Piazza Affari chiude in calo del 2,4%, minimi da novembre 2020 (Di giovedì 29 settembre 2022) Piazza Affari chiude la seduta in forte ribasso, con il Ftse Mib che è arretrato del 2,4% a 20.352 punti, ai minimi dal novembre 2020. . 29 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022)la seduta in forte ribasso, con il Ftse Mib che è arretrato del 2,4% a 20.352 punti, aidal. . 29 settembre 2022

AngeloCiocca : Piazza Affari affonda e perde il 3%, l'inflazione in Europa corre veloce, mettendo in difficoltà cittadini ed impre… - repubblica : Conti in ordine e più credibilità, Piazza Affari brinda con 20 mesi di cura Draghi [di Sara Bennewitz] - sole24ore : Borse, nel dopo voto Piazza Affari è la migliore d’Europa - donyp00288476 : RT @AngeloCiocca: Piazza Affari affonda e perde il 3%, l'inflazione in Europa corre veloce, mettendo in difficoltà cittadini ed imprese. Il… - PersilQ : RT @AngeloCiocca: Piazza Affari affonda e perde il 3%, l'inflazione in Europa corre veloce, mettendo in difficoltà cittadini ed imprese. Il… -