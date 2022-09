"Perché Giulia le segue da casa". Liorni, la rivelazione sulle Tre e un quarto (Di giovedì 29 settembre 2022) Accade di tutto a Reazione a catena. Attimo di tensione per le inarrestabili Tre e un quarto”, campionesse da giorni che partecipano al game show di Rai 1. Elisa, Letizia e Carolina - grazie alla loro abilità - riescono a indovinare la risposta corretta all'ultima catena ed aggiungono altri soldi alla vincita. Che adesso si aggira intorno ai 140.000-150.000 euro. Le tre bravissime concorrenti, che sono originarie di Varese, portano a casa altri 2.000 euro, che si aggiungono ad altre somme incassate. Durante Reazione a catena, la parola "cestino" è quella fortunata. Arriva così la vittoria per le Tre e un quarto. Così, le campionesse di Liorini non hanno problemi a indovinare la parola giusta. Per loro arriva una bella rivincita dopo un piccolo incidente di percorso, che ha portato in precedenza una grande delusione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Accade di tutto a Reazione a catena. Attimo di tensione per le inarrestabili Tre e un”, campionesse da giorni che partecipano al game show di Rai 1. Elisa, Letizia e Carolina - grazie alla loro abilità - riescono a indovinare la risposta corretta all'ultima catena ed aggiungono altri soldi alla vincita. Che adesso si aggira intorno ai 140.000-150.000 euro. Le tre bravissime concorrenti, che sono originarie di Varese, portano aaltri 2.000 euro, che si aggiungono ad altre somme incassate. Durante Reazione a catena, la parola "cestino" è quella fortunata. Arriva così la vittoria per le Tre e un. Così, le campionesse di Liorini non hanno problemi a indovinare la parola giusta. Per loro arriva una bella rivincita dopo un piccolo incidente di percorso, che ha portato in precedenza una grande delusione. ...

repubblica : Giulia Torelli e il suo 'Perché i vecchi votano?', fenomenologia dell'imbruttimento social - Adnkronos : 'Perché i vecchi hanno il diritto di voto?', è polemica contro Giulia Torelli e il suo sfogo dopo la vittoria del c… - bucca_angela : RT @giuliaselvaggi2: L’influenzer Giulia Torelli si domanda «perché i vecchi votano, perché?». Perché l’art. 3 della Costituzione - per imp… - kraputnyksdead : mi sono arrivati i regalini di giulia e roberta in pratica ma non aspetterò natale per spedirli perché sono ansisosa che le abbiano - malib588004673 : Sparito il seguì perché non dite nulla come invece non è stato fatto con Pierpaolo? L'avete massacrato e detto di o… -