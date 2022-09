Paolo Rizzolli, il diciottenne morto di Escherichia Coli dopo vacanza in Salento (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Trento ha deciso di aprire un fascicolo sulla morte di Paolo Rizzolli, il giovane di soli 18 anni che è morto all'ospedale Santa Chiara venerdì sera. Secondo quanto si apprende, ad ucciderlo è stato il batterio dell'Escherichia Coli che sarebbe stato assunto, secondo una delle ipotesi, mangiando un alimento contaminato, forse in Puglia dove Paolo era andato in vacanza con la famiglia dal 12 al 18 settembre. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Trento ha deciso di aprire un fascicolo sulla morte di, il giovane di soli 18 anni che èall'ospedale Santa Chiara venerdì sera. Secondo quanto si apprende, ad ucciderlo è stato il batterio dell'che sarebbe stato assunto, secondo una delle ipotesi, mangiando un alimento contaminato, forse in Puglia doveera andato incon la famiglia dal 12 al 18 settembre.

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Paolo Rizzolli, il malore e la morte per un batterio dopo la vacanza in #Salento: aperta un'inchiesta - Gazzettino : Paolo Rizzolli, il malore e la morte per un batterio dopo la vacanza in Salento: aperta un'inchiesta - ilmessaggeroit : Paolo Rizzolli, il malore e la morte per un batterio dopo la vacanza in #Salento: aperta un'inchiesta - MarcoLo35179793 : RT @cronaca_di_ieri: 25/09/22 LAVIS (TN) - Lavis piange Paolo Rizzolli, morto a soli 18 anni. Il giovane ha cominciato a sentirsi male ma… - fiodj58 : RT @lvogruppo: Giovane 18enne si Sente Male e Muore improvvisamente. Si era sentito male ed era stato portato in ospedale. Nel giro di po… -