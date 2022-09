Omicidio a Napoli | colpito più volte | si indaga su diverse piste

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha alle spalle una vecchia storia di violenza sessuale ma anche precedenti per droga Sergio Capparelli ucciso la notte scorsa alla periferia di. Ci sono, dunque,che i carabinieri stanno seguendo per cercare di capire la matrice dell’. L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, nel quartiere di Soccavo, a distanza anche ravvicinata. Una modalità simile al classico agguato di camorra che, però, non sembra essere, almeno in questa prima fase, la direzione che stanno seguendo le indagini, almeno non l’unica. Dietro l’, al vaglio anche se possa esserci un eventuale complice, potrebbe quindi esserci una ‘punizione’ per una questione privata. Le indagini sono in corso anche per ricostruire l’esatta ...