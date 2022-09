Meloni: “La crisi energetica è un tema di vitale importanza, urge una risposta Ue a tutela di imprese e famiglie” (Di giovedì 29 settembre 2022) “La crisi energetica è un tema di vitale importanza per l’Italia, confido nella compattezza di tutte le forze politiche. Per questo l’auspicio è che nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalga l’interesse comune e non quello particolare di qualche Stato membro“. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi (e del centrodestra), intervenendo attraverso una nota, sul Consiglio Ue di domani a Bruxelles, dove si incontreranno tutti i ministri europei. La Meloni: “Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie” Come ha tenuto a rimarcare ancora la Meloni, per altro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) “Laè undiper l’Italia, confido nella compattezza di tutte le forze politiche. Per questo l’auspicio è che nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalga l’interesse comune e non quello particolare di qualche Stato membro“. Così Giorgia, leader di Fdi (e del centrodestra), intervenendo attraverso una nota, sul Consiglio Ue di domani a Bruxelles, dove si incontreranno tutti i ministri europei. La: “Di fronte alla sfida epocale dellaserve unaimmediata a livello europeo adi” Come ha tenuto a rimarcare ancora la, per altro ...

