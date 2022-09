Maroni candida Zaia alla guida della Lega. Salvini chiede prove di compattezza

(Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Matteocontinua nell'operazioneavviata dopo la discesa sotto il 9% alle Politiche. Nel giorno in cui RobertoLucadel partito (o comunque qualcuno con il "suo profilo"), il segretario leghista va avanti per la sua strada e incontra per un'ora e mezza i parlamentari. Invitati a mettere da parte i telefonini all'ingressosala Umberto a Roma e soprattutto a evitare dichiarazioni che potrebbero creare tensioni, l'incontro con i neo eletti ha l'obiettivo di consolidare l'unità del movimento attorno al suo capo. “Non credete a quello che scrivono i giornali” è il ‘mantra', riferito sia alle ricostruzioni su tensioni interne che alle divergenze nel centrodestra sulla formazione del governo. ...

AGI - Matteo Salvini continua nell'operazione compattezza avviata dopo la discesa sotto il 9% alle Politiche. Nel giorno in cui RobertoLuca Zaia alla guida del partito (o comunque qualcuno con il 'suo profilo'), il segretario leghista va avanti per la sua strada e incontra per un'ora e mezza i parlamentari. Invitati a ...Ma soprattuttopropone, e in questo una figura come quella di Zaia potrebbe aiutare, una ... in un'intervista, la ex ministra e deputata rieletta a Piacenza, Paola De Micheli che sia ... Meloni lavora a squadra in silenzio, nodo Viminale. Salvini smentisce pressioni