(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’è stata una forte precipitazione che ha colpito la zona nord collinare diche ha provocato un volume di acqua veramente inimmaginabile. Si tratta di acqua piovana che veniva dalle montagne ed è venuta tutta giù: si sono creati percorsialternativi a quelli dei torrenti che si sono poi riversati lungo le. La zona di Santa Maria La Noce è stata colpita pesantemente: la strada è quasi completamente crollata e si è verificata l’interruzione di alcuni servizi nelle abitazioni che abbiamo prontamente evacuato. C’è stato molto spavento ma nessuna persona è rimasta ferita”. A parlare all’Adnkronos è Gianluca Taddeo, sindaco di, raccontando la situazione in città a seguito dellache si è abbattuta per le forti precipitazioni sulla ...

telodogratis : Maltempo, valanga d’acqua a Formia: strade piene di fango - News24_it : Maltempo, valanga d'acqua a Formia: strade piene di fango - italiaserait : Maltempo, valanga d’acqua a Formia: strade piene di fango - fisco24_info : Maltempo, valanga d'acqua a Formia: strade piene di fango: (Adnkronos) - Il racconto del sindaco: 'Volume di pioggi… - Labellasospesa : RT @infotemporeale: Formia / Maltempo, una valanga d’acqua travolge la frazione collinare di Santa Maria La Noce -

A parlare all'Adnkronos è Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, raccontando la situazione in città a seguito dellad'acqua che si è abbattuta per le forti precipitazioni sulla costa Pontina. '...'Una violenta bomba d'acqua ha colpito Formia e il Sud pontino con la conseguentedi fango ... Ilha colpito ancora anche in Toscana. Un uomo nella zona di Poggibonsi mentre era alla ...Il maltempo a Formia ha creato non pochi disagi: paura e urla nella città laziale per una pericolosa valanga d'acqua ...(Adnkronos) – “C’è stata una forte precipitazione che ha colpito la zona nord collinare di Formia che ha provocato un volume di acqua veramente inimmaginabile. Si tratta di acqua piovana che veniva da ...