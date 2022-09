Ma sono già scappati? (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà che gli intellò italiani a Chiasso non ci sono mai stati; sarà, putacaso, che Zurigo o Londra son troppo di destra. Sta di fatto che ogni volta che vince un governo che non gli piace, vip e wannabe vari si annunciano pronti all’esilio e lanciano allarmi come sulla zattera della Medusa. E sul preclaro esempio di Eco, che fu il primo a dirsi pronto al gran passo in direzione pendolo di Foucault, ma poi mai si spostò da Milano e visse felice a due passi dal Cav., ora c’è Scurati che ha scelto la stampa francese per denunciare il ritorno di M. E per un Saviano che è in periferia esistenziale da una vita, ma fa sapere che non se ne andrà, anche se “stanno già stilando una prima lista nera”, c’è sempre qualcuno pronto a un dorato esilio di parole. Tipo la Pascale. Disse: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”; ma dovendo prima chiudere tutte le finestre ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà che gli intellò italiani a Chiasso non cimai stati; sarà, putacaso, che Zurigo o Londra son troppo di destra. Sta di fatto che ogni volta che vince un governo che non gli piace, vip e wannabe vari si annunciano pronti all’esilio e lanciano allarmi come sulla zattera della Medusa. E sul preclaro esempio di Eco, che fu il primo a dirsi pronto al gran passo in direzione pendolo di Foucault, ma poi mai si spostò da Milano e visse felice a due passi dal Cav., ora c’è Scurati che ha scelto la stampa francese per denunciare il ritorno di M. E per un Saviano che è in periferia esistenziale da una vita, ma fa sapere che non se ne andrà, anche se “stanno già stilando una prima lista nera”, c’è sempre qualcuno pronto a un dorato esilio di parole. Tipo la Pascale. Disse: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”; ma dovendo prima chiudere tutte le finestre ...

ricpuglisi : Il PD ha già rimproverato severamente gli elettori perché non sono abbastanza Intelligenti, Buoni & Giusti per volerlo votare? - BelpietroTweet : Sbagliare i non togati da eleggere al Csm consegnerebbe al partito delle toghe di sinistra il solito immenso potere… - LaVeritaWeb : Anche in Australia cade il tabù dell’efficacia del lockdown. Da noi, invece, gli ultrà sanitari sono già pronti a m… - greenvlight : RT @atadashurierika: 3 settimane di scuola e già mi sono rotta tre quarti di coglioni - AngePetrelli : @EU_Social La DC è una svolta, posso entrare gratis nei musei italiani, molti già gratuiti, oppure andare in vacanz… -

Spalletti sorride Ritornano i Nazionali: in 8 sono già al lavoro per il Torino La Repubblica