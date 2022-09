LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: Vincenzo Nibali a caccia di un nuovo incredibile successo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 11.20 Sono 21 le formazioni al via della Coppa Agostoni 2022. 11.15 Simon Yates, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Alexey Lutsenko: ecco gli altri nomi da tenere d’occhio. 11.10 Occhi puntati su Vincenzo Nibali, ma non solo. 11.05 Si parte alle ore 11.30, esattamente fra 25 minuti. 11.00 Buongiorno amiche e amici appassionati di ciclismo e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2022. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2022, arrivata ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 11.20 Sono 21 le formazioni al via della. 11.15 Simon Yates, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Alexey Lutsenko: ecco gli altri nomi da tenere d’occhio. 11.10 Occhi puntati su, ma non solo. 11.05 Si parte alle ore 11.30, esattamente fra 25 minuti. 11.00 Buongiorno amiche e amici appassionati di ciclismo e benvenuti allatestuale della. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti allatestuale della, arrivata ...

SpazioCiclismo : Segui con noi in tempo reale la #CoppaAgostoni. - Bardiani_CSF : ????? Due grandi appuntamenti oggi per la Bardiani CSF Faizanè. ???? Terza tappa della Cro Race ?? live su Eurosport d… - palermo24h : Palermo-Reggiana, Coppa Italia – LIVE Teleone Sport16 - zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: presenti Nibali e Valverde attenzione a Piccolo e Hirschi - #Coppa #Agostoni… - zazoomblog : LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: presenti Nibali e Valverde attenzione a Piccolo e Hirschi - #Coppa #Agostoni… -