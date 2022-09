Lamborghini - Urus S, una Performante (quasi) per tutti i giorni (Di giovedì 29 settembre 2022) Con la Urus S la Lamborghini completa l'aggiornamento del suo modello più venduto, a poche settimane dall'introduzione della versione Performante. La nuova versione della Suv è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 235 mila euro. S e Performante con lo stesso motore da 666 CV. La versione S rinuncia ad alcuni elementi più aggressivi della Performante, ma non alle prestazioni: il motore V8 biturbo è infatti il medesimo per le due varianti, quindi anche la S prevede la nuova versione da 666 CV e 850 Nm. Il diverso setup rende leggermente inferiori le prestazioni assolute della Urus S, che tocca quindi i 305 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,5 secondi. Design aggiornato per distinguersi. La versione S è stata pensata maggiormente per un uso ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Con laS lacompleta l'aggiornamento del suo modello più venduto, a poche settimane dall'introduzione della versione. La nuova versione della Suv è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 235 mila euro. S econ lo stesso motore da 666 CV. La versione S rinuncia ad alcuni elementi più aggressivi della, ma non alle prestazioni: il motore V8 biturbo è infatti il medesimo per le due varianti, quindi anche la S prevede la nuova versione da 666 CV e 850 Nm. Il diverso setup rende leggermente inferiori le prestazioni assolute dellaS, che tocca quindi i 305 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,5 secondi. Design aggiornato per distinguersi. La versione S è stata pensata maggiormente per un uso ...

